В Татарстане таможенники выявили факты незаконного вывода 250 миллионов рублей через фирмы-однодневки

Фото: Максим Платонов

Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ в отношении жительницы Казани и трех жителей Ижевска. Они осуществляли незаконную организацию номинальных фирм и вывод через них по недействительным документам валюты на счета иностранных контрагентов. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни. Сумма незаконно переведенных денежных средств составила 250 млн рублей.

Отмечается, что с 2018 года осуществлялась данная преступная деятельность. Они за деньги вербовали лиц, которые передавали им свои документы для последующего образования от их имени юридических лиц и открытия расчетных счетов в различных кредитных организациях РФ. В РТ таким образом было зарегистрировано более 10 коммерческих организаций.

Фото: Максим Платонов

У подозреваемых было изъято 97 печатей различных российских и казахстанских юридических лиц, 46 мобильных телефонов, свыше 100 банковских карт. Кроме этого, в одном из офисов, по месту работы подозреваемых, обнаружено наркотическое средство — гашиш.

На днях Следственный комитет РФ задержал по подозрению в получении взятки и.о. начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало.

Алексей Нечаев