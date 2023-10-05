Прокуратура Казани нашла нарушения трудового законодательства на одном из городских предприятий

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Вахитовского района Казани в ходе рассмотрения коллективного обращения граждан провела проверку соблюдения трудового законодательства ООО «РМУ М-12». Об этом сообщает врио старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.

Установлено, что работодатель несвоевременно выплачивал зарплату своим работникам. В результате из-за задержек выплат четыре сотрудника не вышли на работу, за что были незаконно уволены за прогул.

По результатам проверки в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства). Административный материал направлен в Госинспекцию труда в республике.

Вместе с этим надзорным ведомством подготовлен иск к руководителю компании о восстановлении уволенных работников на должностях, выплате зарплаты и компенсации морального вреда.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, весной прокуратура Казани обнаружила нарушения трудового законодательства в МУП «Метроэлектротранс». Нарушения выявили в ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов Государственной инспекции труда в Татарстане.



На предприятии могли не своевременно или не в полном объеме выдать работникам средства индивидуальной защиты, не провести обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи и др.



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Максим Кокунин