В Татарстане выросла заболеваемость сифилисом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — июль 2023 года сифилис выявили у 355 человек. Это на 40,9% больше, чем за семь месяцев прошлого года.

Коэффициент заболеваемости сифилисом за январь — июль этого года составил в республике 15,3 случая на 100 тысяч населения. Он увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,4%.

ВИЧ за январь — июль 2023 года подтвердился у 511 татарстанцев. Коэффициент заболеваемости составил 22 случая на 100 тысяч населения. Показатели, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 5,8%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за январь — август 2023 года в Татарстане ВИЧ выявили у 47 человек, проходивших диспансеризацию. Это в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Всего за восемь месяцев 2023 года диагноз ВИЧ поставили 587 татарстанцам, что на 3% больше, чем за январь — август прошлого года. Показатель заболеваемости за этот период на 100 тысяч населения составил 15,7 случая.



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Татьяна Демина