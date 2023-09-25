В Татарстане в 4,6 раза выросло число выявленных при диспансеризации случаев ВИЧ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — август 2023 года в Татарстане ВИЧ выявили у 47 человек, проходивших диспансеризацию. Это в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда инфекция подтвердилась у девяти граждан, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Всего за восемь месяцев 2023 года диагноз ВИЧ поставили 587 татарстанцам, что на 3% больше, чем за январь — август прошлого года. Показатель заболеваемости за этот период на 100 тысяч населения составил 15,7 случая.

В частности, среди детей и подростков в Татарстане за восемь месяцев выявили шесть случаев ВИЧ, среди несовершеннолетних в возрасте 15—17 лет — четыре случая. Основная доля зараженных — граждане от 30 до 49 лет — 70,6%.

У инфицированных татарстанцев, выявленных за восемь месяцев, преобладает половой путь передачи ВИЧ. Это 84,2% от всех новых случаев заражения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в Татарстане по состоянию на начало сентября 2023 года на диспансерном учете состоит 15 281 ВИЧ-инфицированный. В их числе 141 ребенок.

Напомним, Татарстан причисляли к регионам России со средним уровнем распространения ВИЧ-инфекции. За десять месяцев 2022 года распространенность в республике составляла 367 на 100 тысяч населения, что в два раза ниже среднероссийского показателя.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина