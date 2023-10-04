Из-за ДТП с участием бетономешалки и автобуса на «Миллениуме» в Казани образовалась пробка

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

На «Миллениуме» столкнулись бетономешалка и автобус №43. Из-за этого движение в сторону Ново-Савиновского района Казани сильно затруднено, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» затор растянулся на 2,6 км со стороны улицы Вишневского. В обратном направлении движение свободно.

По состоянию на 18:55 пробки в городе достигли семи баллов. Основные затруднения автомобилистов также ждут в центре и в Авиастроительном районе Казани. «Постоять» придется и в районе Оренбургского тракта, и улицы Баки Урманче.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Напомним, в Казани на улицах Вересаева, Ударной, Пржевальского и Камчатской организуют одностороннее движение. По расчетам властей, новая схема поможет сократить число пробок в северной части Авиастроительного района города.

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Айрат Назипов