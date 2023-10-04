Минпромторг России разрабатывает эксперимент по маркировке рыбы, фруктов и овощей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Минпромторг России занимается разработкой эксперимента по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы с 1 декабря 2023 года, сообщает «Интерфакс».

— Необходимо отметить, что проведение добровольного эксперимента, как и прежде, не приведет к дополнительным затратам для его участников, — подчеркнули в министерстве.

Там также обратили внимание, что во время эксперимента плата за код маркировки взиматься не будет, а оборудование для тестирования процессов маркировки предоставит оператор на безвозмездной основе.

В настоящее время вопрос обсуждается с заинтересованными органами власти и отраслевыми сообществами.

В настоящее время национальная система цифровой маркировки распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, пиво, электронные средства доставки никотина и жидкости для них, медицинские изделия.

В сентябре Минпромторг России предложил начать эксперимент по маркировке кормов для домашних животных с 1 декабря 2023 года по 1 ноября 2024 года. Также в конце сентября российское правительство поддержало законопроект о продлении эксперимента по федеральной маркировке иностранного алкоголя в стране еще на 2 года. Так, он будет проходить до 31 мая 2026 года.



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Илина Хакимова