Эксперимент по маркировке импортного алкоголя в России продлят еще на два года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России еще на 2 года продлят эксперимент по федеральной маркировке иностранного алкоголя. Он будет проходить до 31 мая 2026 года. Законопроект уже поддержало российское правительство, передают «Известия».

— Предлагается продлить до 31 мая 2026 года срок проведения эксперимента по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в Российскую Федерацию алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада, — сказано в отзыве правительства.

Напомним, эксперимент проводится с 2021 года в 10 регионах: Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областях и Краснодарском крае.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Главная цель эксперимента — перенести маркировку иностранного алкоголя из-за рубежа на территорию России, где она проводится на специальных складах под контролем органов таможни.

Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте на добровольной основе.

Эксперимент должен был закончиться 31 мая 2024 года, после чего такая практика должна была распространиться на все российские регион. Теперь же этот срок предлагается сдвинуть еще на два года.

В Федеральной таможенной службе объяснили, что итогом эксперимента должно стать создание удобной и современной инфраструктуры, а также обеспечение эффективного взаимодействия с контролирующими органами.



С 1 апреля правительство Татарстана отменило республиканский эксперимент по маркировке пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в транспортных кегах, который длился на протяжении последних 3 лет.

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Илина Хакимова