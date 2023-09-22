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В Минпромторге предложили начать эксперимент по маркировке кормов для животных

16:35, 22.09.2023
В Минпромторге предложили начать эксперимент по маркировке кормов для животных
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минпромторг России предложил начать эксперимент по маркировке кормов для домашних животных с 1 декабря 2023 года по 1 ноября 2024 года, проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Наносить средства идентификации предлагается на корма для домашних животных, «упакованных в потребительскую упаковку». Это не коснется сельскохозяйственных кормов.

Минпромторг ранее разрабатывал проект постановления правительства о маркировке в стране лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Эксперимент с внедрением такой маркировки планировали провести с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В августе Генпрокуратура и ФАС объявили о проверке в связи с ростом цен на корма и ветпрепараты для домашних животных: с начала года стоимость указанной продукции увеличилась в среднем на 20—30%.

В конце июня посол Италии в Москве Джорджо Стараче обсудил с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом вопросы возвращения на российский рынок итальянских кормов для животных. Ограничения на ввоз в Россию кормов итальянских компаний ввели в марте. Основанием для запрета стало выявление в продукции многочисленных несоответствий.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговля

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