К 2026 году в России планируют отремонтировать около 7,3 тыс. школ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

К 2026 году в России планируют отремонтировать около 7,3 тысяч школ. Об этом рассказал российский министр просвещения Сергей Кравцов на встрече президента РФ Владимира Путина с финалистами конкурса «Учитель года».

— Ежегодно порядка 1,5 тыс. [школ — прим. ред.] ремонтируются, оснащаются новым оборудованием, — обратил внимание Кравцов.

По его словам, по поручению российского президента также идет закупка оборудования для оснащения классов всех возрастов, передает ТАСС.

Российский лидер на встрече подчеркнул, что государство старается уделять больше внимания материальной стороне дела: строятся и ремонтируются школы, обновляются учебники и учебные программы. Также Путин заявил о важности роли учителя в работе по формированию содержания образовательного процесса.



Напомним, в Казани в День знаний открыли четыре новые школы. Их построили в ЖК «Светлая долина», жилом районе «Салават купере» и на улицах Раиуса Гареева и Сибгата Хакима.



Сергей Кравцов указывал, что опыт Татарстана по строительству школ и детских садов тиражируют на другие регионы России. Глава Минпросвещения России обратил внимание, что Татарстан занимает лидирующую позицию в отечественной системе образования.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова