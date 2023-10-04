Путин: непосредственное участие учителей в образовательном процессе особенно важно

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/На встрече с участниками финального этапа III Международной олимпиады по финансовой безопасности

Президент России Владимир Путин заявил о важности роли учителя в работе по формированию содержания образовательного процесса, таким мнением он поделился на встрече с финалистами конкурса «Учитель года».



— ...В этой работе, особенно когда речь идет о содержании образовательного процесса, конечно, очень важно ваше непосредственное участие, — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что государство старается уделять больше внимания материальной стороне дела: строятся и ремонтируются школы, обновляются учебники и учебные программы.

Российский лидер попросил участников встречи поделиться с ним своим мнением касательно работы, проделанной государством в этой сфере, а также своими предложениями по улучшению дальнейшего развития школьного образования в России.



В конце августа сообщалось, что обновленный учебник истории для 11-го класса, в который включен раздел про специальную военную операцию на Украине и вхождение в состав России новых регионов, поставили во все российские школы. Напомним, в новых учебниках истории России полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Работа над четырьмя томами нового учебника велась с апреля этого года.

Для учителей в России также готовят учебник по военной истории в качестве дополнительного пособия к учебникам с 5-го по 11-й классы.

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Илина Хакимова