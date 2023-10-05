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Более трети россиян благодарны учителям за привитую им тягу к знаниям

07:19, 05.10.2023
Более трети россиян благодарны учителям за привитую им тягу к знаниям
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более трети жителей России благодарны за то, что учителя привили им любовь к знаниям. Также граждане ценят полученное от учителей воспитание, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Maximum Education.

Чаще всего россияне благодарят педагогов за привитую им тягу к изучению нового (39%) и формирование моральных ценностей (34%). Раскрыли свой потенциал благодаря учителям 12% респондентов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Назвали самым полезным школьным предметом русский язык 23% опрошенных, математику — 14%. Кроме того, россияне использовали в жизни знания, полученные на уроках иностранных языков, истории и обществознания (по 9%), а также литературы (8%).

Добавили бы в свое обучение дополнительные занятия онлайн 40% респондентов. Еще по 15% россиян рады, что сейчас учащиеся могут обратиться к школьному психологу и не носят обязательную школьную форму.

Напомним, жители России планируют потратить на подарки ко Дню учителя в среднем 3,2 тысячи рублей. Казанцы готовы выделить на поздравление педагогов 2,4 тысячи рублей.

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Галия Гарифуллина
АналитикаОбществоОбразование
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