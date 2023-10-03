На подарки педагогам казанцы готовы потратить 2,4 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Жители столицы Татарстана планируют приобрести подарки ко Дню учителя на 2,4 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Год назад поздравление педагогов обошлось казанцам в 2,1 тысячи, в 2021 году — в 2,2 тысячи рублей.

По России средняя стоимость подарка ко Дню учителя составила 3,2 тысячи рублей. В прошлом году родители школьников тратили на 200 рублей меньше.

Самые щедрые суммы на поздравление педагогов готовы потратить жители из Москвы и Санкт-Петербурга: 3,7 тысячи и 3,3 тысячи рублей соответственно. Наименьший бюджет на подарки закладывают родители из Волгограда и Омска — они скидываются по 2,1 тысячи рублей.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани установят памятник учителю. В пресс-службе Минобрнауки «Реальному времени» рассказали, что установка памятника станет не просто одним из мероприятий, а настоящим выражением благодарности педагогам от всех жителей республики.



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Галия Гарифуллина