На подарки педагогам казанцы готовы потратить 2,4 тысячи рублей
Жители столицы Татарстана планируют приобрести подарки ко Дню учителя на 2,4 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.
Год назад поздравление педагогов обошлось казанцам в 2,1 тысячи, в 2021 году — в 2,2 тысячи рублей.
По России средняя стоимость подарка ко Дню учителя составила 3,2 тысячи рублей. В прошлом году родители школьников тратили на 200 рублей меньше.
Самые щедрые суммы на поздравление педагогов готовы потратить жители из Москвы и Санкт-Петербурга: 3,7 тысячи и 3,3 тысячи рублей соответственно. Наименьший бюджет на подарки закладывают родители из Волгограда и Омска — они скидываются по 2,1 тысячи рублей.
Напомним, в Казани установят памятник учителю. В пресс-службе Минобрнауки «Реальному времени» рассказали, что установка памятника станет не просто одним из мероприятий, а настоящим выражением благодарности педагогам от всех жителей республики.
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