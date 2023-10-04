Казанские «Крылья Барса» выиграли серебро на турнире в Боснии и Герцеговине

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Игроки казанского клуба «Крылья Барса» выиграли серебряные медали на международном турнире по баскетболу на колясках в Боснии и Герцеговине. Состязания проходили в городе Баня-Лука.

— Местные команды показали достаточно хороший уровень подготовки, в котором чувствовалась практика международных встреч. А исходя из реалий нашего чемпионата, где мы в течение сезона проводим 20—25 игр с пятью клубами, каждая новая команда для нас — это новый бесценный опыт. На данном этапе мы находимся примерно на одном уровне с боснийцами, поэтому игры проходили в упорной борьбе, что принесло большую пользу нашим спортсменам, — сказал в интервью клубной пресс-службе главный тренер команды Сергей Чистов.

Победителем турнира стала местная команда «Врбас». Бронза досталась клубу «Биелина-Градишка».

В середине апреля казанские спортсмены стали лучшими на третьем этапе масштабного турнира по баскетболу на колясках 3х3 в Санкт-Петербурге. Об истории команды «Крылья барса», ее становлении, победах и планах — в серии материалов от «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов