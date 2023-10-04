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Ак Барс Банк возвращает до 3 000 рублей за автоуслуги

15:41, 04.10.2023

Ак Барс Банк запустил акцию «10% на Автоуслуги» для новых клиентов. Оплачивая услуги и товары в категории «авто» Ак Барс Картой клиенты получат до 1500 кешбэк-рублей по итогам каждого расчетного периода.

В течение срока акции кешбэк будет выплачен два раза.

Акция проходит с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Для участия в ней клиентам банка необходимо совершать покупки в категориях: «Покупки на АЗС», «Паркинги и Гаражи», «Мойка автомобилей», «Автомобильные запчасти и аксессуары», «Автошины», «Шиномонтаж и вулканизация» и «Прокат автомобилей».

Накопленные кешбэк-рубли можно сконвертировать в рубли в личном кабинете программы лояльности по курсу: до 2500 рублей — 1 кешбэк-рубль = 0,5 рубля, от 2500 рублей — 1 кешбэк-рубль = 1 рубль.

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