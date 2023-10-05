Сегодня в Казани ожидается до +18 градусов

В четверг, 5 октября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +16 до +18 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +14 до +19 °С.

Также в Казани ожидается юго-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами он может усиливаться до 14 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе возможны дожди. Днем температуры воздуха не превысят +19 градусов. По ночам они могут опускаться до +2 °С.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина