В Татарстане популярны профессии менеджера, администратора и бухгалтера

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре 2023 года наибольший интерес у татарстанцев вызывали профессии менеджера по продажам, администратора, бухгалтера, программиста и водителя. Таковы результаты исследования HeadHunter (есть в распоряжении «Реального времени»).

В топ-10 востребованных в Татарстане специальностей вошли инженер-конструктор, секретарь, продавец-консультант, менеджер по работе с партнерами и экономист. Из них наибольшую нехватку работодатели испытывают в продавцах (на вакансию приходится 1,2 резюме), менеджерах по продажам (2,8 резюме) и водителях (2,9 резюме).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Что касается наименее популярных в Татарстане профессий, острее всего компании нуждаются в автомойщиках (1,3 резюме на вакансию), агрономах и главных врачах (по 2,6 резюме на вакансию). Также низким спрос на вакансии зоотехника, бортпроводника, заведующего аптекой, оценщика и комплаенс-менеджера.

Напомним, в Казани менеджеру по продажам готовы выплачивать 300 тысяч рублей в месяц. От сотрудника ожидают опыт работы и минимум среднее профессиональное образование.



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Галия Гарифуллина