В сентябре самые высокие зарплаты в Казани предлагали менеджерам по продажам и инженерам ПТО

В Казани менеджеру по продажам предлагают 300 тысяч. Ведущему инженеру ПТО готовы платить 120 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

От продажника ожидают опыт работы и минимум среднее профессиональное образование, от инженера ПТО — стаж не менее пяти лет и профильное высшее образование.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Топ-3 вакансий с высокой зарплатой замыкает токарь. Кандидату с опытом работы от пяти лет и умением читать чертежи предлагают 110 тысяч рублей ежемесячно.

Чаще всего высокий доход предлагали в таких сферах, как ретейл, оптовые продажи, строительство и производство, финансы, транспортно-логистические отрасли и сферу услуг, здравоохранение и IT.

Напомним, в августе самым высокооплачиваемым специалистом в Татарстане стал менеджер по логистике, ему предлагали одну из самых высоких зарплат — до 150 тысяч рублей. Также в топ попали менеджеры по логистике, программисты, сварщики и прорабы.

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Галия Гарифуллина