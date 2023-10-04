Дети-призраки и асфальт как объект недвижимости: что накопали в нефтеграде ревизоры Казанского кремля

Борцы с коррупцией вскрыли вольности с бюджетным имуществом и деньгами в Альметьевском районе

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Двух депутатов ждет изгнание из горсовета Нижнекамска за скромность при заполнении деклараций — один забыл указать доход в 5 миллионов рублей. На субаренде альметьевских земель коммерсанты в обход бюджета зарабатывают миллионы, казна муниципалитета оплачивает неоказанные услуги по проведению праздников и непоставке материала для обработки дорог, а стоматологи требуют из ФОМС оплату за проведенные лишь на бумаге осмотры детей и пускают в оборот просроченные десять лет назад препараты. Эти факты обнародовали сегодня на антикоррупционном брифинге, передает журналист «Реального времени».

Земля — нефтяникам и коммерсантам — через третьи руки



Масштабную ревизию провели этой весной борцы с коррупцией Казанского кремля и профильных ведомств в Альметьевском районе Татарстана. В прицел проверяющих попали вопросы эффективности и правомерности использования бюджетных средств и имущества, в первую очередь — земли.

Нарушения немало, на брифинге замначальника антикоррупционного управления при раисе РТ Рустам Гаязов остановился на нескольких — участки сдаются в аренду по одной цене, а арендаторы пересдают их в десятки-сотни раз дороже.

Так, в 2020 года альметьевский исполком отдал в аренду 9 гектаров сельхозземли 8 частным лицам, включая одного чиновника. И не следил, чтобы земля использовалась по целевому назначению. Проверка показала — вместо агрокультур на полях растут лишь сорняки, а участки используются структурами нефтяной компании для хранения нефтепродуктов в резервуарах. При этом объекты нефтяников находятся на этой муниципальной земле с 2018 года.

— Выяснилось, что наши арендаторы просто передали участки в субаренду и им выплачивалось более миллиона в год, при этом бюджет района от данных физлиц получал за аренду 13 тысяч в год, — сообщил Гаязов, уточнив, что документально субаренда была оформлена, как плата за сервитут.

Меры альметьевскими властями уже приняты: договор расторгнуты, идет работа по возмещению неосновательного обогащения, сообщил Рустам Гаязов. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Еще кудрявей схема с муниципальным наделом в поселке Русский Акташ, он находился в аренде у МУП «ЖКХ», а в декабре 2022-го с согласия альметьевского комитета земельных и имущественных отношений (КЗИО) был передан в субаренду одному из предпринимателей с оплатой 9 тысяч рублей в месяц. Выступающий отметил целый букет нарушений — по закону МУП проводить такие сделки не правомочен, договор заключался без проведения торгов либо иных конкурсных процедур на момент проверки плата от субарендатора не поступала ни разу, а ведь земля не пустовала. Бизнесмен организовал там строительный рынок и с помощью рекламы привлекал потенциальных субарендаторов.

— Мы туда позвонили — можно ли арендовать? Нам сказали: «Нет проблем, часть участка в 20-30 квадратов отдадим за 20 тысяч в месяц». При этом разрешенный вид использования земли — коммунальное обслуживание, — рассказал замначальника антикоррупционного управления. Но тут же добавил — меры альметьевскими властями уже приняты: договор расторгнуты, идет работа по возмещению неосновательного обогащения.

Асфальт на кадастровом учете и 30 миллионов на ветер

Раскопали ревизоры Казанского кремля и земельный фокус образца 2014 года. Тогда исполком нефтеграда и некая коммерческая фирма заключили сделку купли-продажи участка. Основанием для заключения данного договора стало право собственности фирмы на объект недвижимости на данной земле. Однако в качестве такого объекта в материалах регистраторов фигурирует не капитальная постройка — скажем, гараж или домик охранника.

В документах в качестве недвижимости указали… асфальт, а именно — асфальтобетонное покрытие автомобильной стоянки! Несмотря на наличие судебной практики, что такое покрытие не подлежит кадастровому учету, поскольку не является самостоятельным сооружением.

«В бюджет возвращено 13 млн 280 тысяч рублей за неиспользованный объем противогололедного материала», — уточнил присутствующий на брифинге Дамир Яфизов. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Выезд на место показал — никакой стоянки там нет. Есть мини-рынок с торговыми павильонами. Сколько заработал исполком на той сделке 2014 года Рустам Гаязов не сообщил.

Зато озвучил цифру в 30 млн рублей — эти деньги исполком нефтеграда переплатил с 2020 года за поставку противоголедного реагента — пескосоляной смеси. Первоначально проверяющие сверили данные за 2021 год и выяснили — по результатам торгов были оплачены услуги поставки 3 тысяч тонн реагента, а по бухгалтерским документам реальная поставка составила всего 900 тонн. За три года недопоставка превысила 5 тысяч тонн, поделился Гаязов выводами республиканской рабочей группы и заметил — в этой истории «имеются признаки уголовно наказуемого деяния».

— В бюджет возвращено 13 млн 280 тысяч рублей за неиспользованный объем противогололедного материала, — уточнил присутствующий на брифинге Дамир Яфизов, замруководителя альметьевского исполкома по правовым вопросам. Он заметил, что занимаемая им должность появилась в исполкоме лишь в этот понедельник, чтобы «сфокусировать усилия на проблемных участках». Утекали миллионы через муниципальный департамент жилищной политики и ЖКХ и МУП «Главное управление автомобильных дорог».

В альметьевских дворах тоже не все гладко — Счетная палата РТ вскрыла завышения объемов по республиканской программе обустройства придомовых территорий. По проекту толщина асфальтобетонного покрытия — так называемого пирога — должна была составить 11 см, а по факту оказалась от 4 до 9 см, что существенно снизит срок эксплуатации. Генподрядчик, доверивший работу «субчикам», пытался объяснить — мол, аудиторы проводили замеры у бордюров, в углах. Гаязов с данной версией не согласен: «По факту замеры проводились на середине участка... В настоящее время недостатки исправлены».

Массажист в роли программиста и «мертвые души» на Голубом озере

Неправомерными назвал главный докладчик бюджетные выплаты на проведение профессиональных праздников в рамках альметьевской программы по развитию предпринимательства. За последние четыре года из бюджета ушли 1,3 млн рублей на организацию профильных дней программиста, парикмахера, работников торговли и пищевой промышленности. При этом в отчетных документах по контракту с частным предпринимателем Мухамадиевой, ревизоры нашли недостоверные данные.

Так, по результатам организации «Дня программиста» в списке бизнесменов-участников были указаны два человека, которые в ходе проверки заявили — на том празднике не были и программированием никогда не занимались. «Один работает массажистом, другой — в кафе», — пояснил Гаязов. И добавил — на снимках с оплаченного муниципалитетом мероприятия почему-то оказались учащиеся Альметьевска во время проведения хокатона в школе. И эти снимки помогли установить, кто именно предоставлял помещение, обеспечивал свет, звук и съемку на празднике. Это были сотрудники школы, где в тот день проводился конкурс среди учеников на безвозмездной основе.

ы. Специалисты Росздравнадзора по Татарстану обнаружили завышение выплат Альметьевской стоматологической поликлинике из ФОМС путем приписок. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Претензии были высказаны и в адрес муниципального центра содействия молодежи. Он оплатил отдых и питание в санатории-профилактории «Голубое озеро» для 100 участников профильной смены в октябре 2021 года. Но при выборочном изучении документов выяснилось — лишь часть детей из списка участников действительно побывали на той смене, а значит — бюджет переплатил.



По словам Рустама Гаязова, такие вопросы раньше уже возникали по мероприятиям республиканского министерства молодежи, «когда контроля не было».

— Были моменты по отдыху в Апастовском районе, в зеленодольском санатории «Сосновый бор» — тысячи отдохнувших по документам, которых не было. «Сосновый бор» вернул 12 млн, — отметил борец с коррупцией и вернулся к результатам проверки Альметьевска.

Досталось чиновникам от медицины. Специалисты Росздравнадзора по Татарстану обнаружили завышение выплат Альметьевской стоматологической поликлинике из ФОМС путем приписок. В медкартах юных пациентов персонал клиники указывал фиктивные посещения — ребенок приходил на осмотр один раз, а в карте приписывали еще 2-3 визита.

При этом в детской горбольнице нефтеграда вскрыли больше 30 фактов навязывания платных услуг в обход таких же за счет Фонда обязательного медицинского страхования. А в стоматкабинете поселка Нижняя Мактама при проверке нашли медицинские изделия и препараты, срок годности которых истек в 2013-2014 годах.

Замглавы исполкома Альметьевского района Дамир Яфизов на брифинге выводы проверяющих не оспаривал. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Не обошел в своем выступлении Гаязов и результат последней декларационной кампании. С его слов 19 руководителей исполкома Альметьевского района предоставили сведения не в полном объеме. Один, по данным источников «Реального времени», подзабыл об акциях на пару миллионов рублей.



Пару лет назад двое альметьевских бизнесменов-депутатов нефтеграда, сокрывшие при заполнении анкет недвижимость и доходы на суммы свыше полумиллиарда, были лишены статуса. В этом году настала очередь еще двух депутатов уже из Нижнекамска. Заявления о досрочном прекращении их полномочий направлены из аппарата главы республики в горсовет. Речь идет уже о меньших суммах. Один из избранников постеснялся указать в декларации доход в 5 млн рублей. Нарушения в декларациях о доходах и имуществе выявлены и в других районах, но там о крайних мерах речь пока не идет.

По утрате доверия уволен начальник отдела, погоревший на «сборах для СВО»

Замглавы исполкома Альметьевского района Дамир Яфизов на брифинге выводы проверяющих не оспаривал. Сообщил, что в этом году трое сотрудников исполкома попали под служебную проверку. Один получил выговор, другого еще проверяют. Третий уволен в связи с утратой доверия и совершением коррупционного нарушения.

После вопроса журналиста «Реального времени» Яфизов уточнил — речь о 37-летнем Дамире Хабибуллине, который еще в мае занимал в муниципалитете должность начальника отдела торговли и потребительских услуг, а потом оказался в СИЗО. Его заподозрили в превышении полномочий и аферах со сбором средств для мобилизованных. В числе обманутых оказались несколько предпринимателей — перевозчик пассажиров, переработчик мяса и производитель кваса. С версией следствия арестованный не согласен.

По утрате доверия уволен арестованный Дамир Хабибулин, ранее занимавший должность начальника отдела торговли в Альметьевске. realnoevremya.ru

— Совершение противоправных действий — это однозначно удар по репутации органов местного самоуправления. Самые чувствительные потери — доверие, это самый трудоновосполнимый ресурс, — рассуждал на брифинге замглавы исполкома.



Он косвенно прокомментировал и действия своего бывшего коллеги — замглавы исполкома Андрея Подовалова, обвиненного в марте текущего года получении взятки под 5 млн рублей от поставщика школьного питания за покровительство по контрактам. По словам Яфизова, в настоящее время контракты на организацию питания учащихся района заключены по результатам конкурса, и результат есть: «По словам родителей и детей, качество питание, разнообразие блюд возросло».

Далее замглавы отметил — по результатам проверок контрольно-ревизионного управления — 75% нарушений в сфере использования земли и имущества приходятся на ошибки при бухгалтерском учете. С которыми можно бороться, повышая грамотность бухгалтеров и вводя централизованный бухучет для сельских поселений. Что и делают власти Альметьевска.

Ведется работа по возврату в бюджет незаконно выплаченных средств, которые выявили проверяющие несколько месяцев назад. Так за «фактически неоказанные услуги» по организации отдыха детей и молодежи возвращено 130 тысяч рублей, и еще 1,25 млн рублей, выделявшихся по программе благоустройства дворов. На рассмотрении в прокуратуре находятся материалы по «праздничным» расходам.

В брифинге также поучаствовали недавно назначенный глава исполкома Агрызского района Ленар Нургаянов и глава Тукаевского района Фаил Камаев — в его вотчине ревизоры Кремля работают в настоящее время.