В Татарстане группа местных жителей предстанет перед судом за серию краж

В Татарстане группа из 14 местных жителей предстанет перед судом по обвинениям в совершении серии краж и вымогательствам, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 38-летний житель Ульяновска осенью 2020 года, отбывая наказание в казанском исправительном центре, создал организованную преступную группу, в которую вошли обвиняемые, в том числе и трое несовершеннолетних.

За время существования группы ее участники совершили 20 краж железнодорожных рельсов, металлических отбойников и иного имущества на территории Татарстана, Марий Эл и Ульяновской области.

На протяжении 2020—2021 годов обвиняемые похитили с территории одного из казанских предприятий 1,5 километра железнодорожных путей необщего пользования стоимостью более 5 млн рублей. Всего же от их действий пострадали девять предприятий, которым причинен ущерб на сумму более 16 млн рублей.

Преступную деятельность удалось пресечь в феврале 2022 года. На сегодняшний день следователи завершили расследование уголовного дела. В зависимости от роли каждого они обвиняются в кражах, совершенных организованной группой, в особо крупном размере и в вымогательстве. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Напомним, житель Ульяновска, который и организовал группу, еще в сентябре заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело было выделено в отдельное производство. Ему назначено наказание в виде 6 лет и 2 месяцев лишения свободы.



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Максим Кокунин