За кражу железнодорожных рельсов в Татарстане вынесли приговор жителю Ульяновска

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Суд в Татарстане вынес приговор 38-летнему жителю Ульяновска. Его признали виновным в краже, вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу и совершении финансовых операций и других сделок с деньгами, приобретенными лицом в результате совершения преступления.

— Осенью 2020 года подсудимый, отбывая наказание в виде принудительных работ в казанском исправительном центре, создал организованную преступную группу, в которую вошли в том числе несовершеннолетние. За время существования группы ее участниками совершена 21 кража железнодорожных рельсов, металлических отбойников и иного имущества на территории Татарстана, Марий Эл и Ульяновской области, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Выяснилось, что злоумышленники украли с территории одного из казанских предприятий 1,5 км железнодорожных путей стоимостью более 5 млн рублей. Всего же от их действий пострадали девять предприятий, которым причинен ущерб на сумму более 16 млн рублей.

realnoevremya.ru (архив)

Мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничество, и его дело было выделено в отдельное производство. Ему назначено наказание в виде 6 лет и 2 месяцев лишения свободы. Уголовное дело в отношении остальных участников группы будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В апреле этого года Тукаевский районный суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении должностного лица Круглопольской дистанции пути. По материалам дела, он похитил более 165 метров фрагментов железнодорожных рельсов весом свыше 10 тонн и сдал их в пункт приема металлолома в Нижнекамске. За это получил 157 тысяч рублей. Фигурант уголовного дела возместил ущерб. Ему назначили наказание в виде лишения свободы со сроком на один год два месяца условно с испытательным сроком на два года.



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Айрат Назипов