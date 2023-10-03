С начала года судебные приставы помогли татарстанцам получить 46,5 млн рублей зарплаты

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С начала года судебные приставы Татарстана взыскали с организаций 46,5 млн рублей по заработной плате. Статистику озвучили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

Так, 2 млн рублей удалось взыскать со строительной компании в Казани. Выяснилось, что организация не платила зарплату своим коллегам из камчатского края. Четверо экс-работников подали на работодателя в суд. Иск был удовлетворен.

Приставы возбудили исполнительное производство и уведомили руководство фирмы. Но реакции со стороны работодателя не последовало.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— Пристав отправился к руководству, вручил предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда и разъяснил последствия. Возможный исход организацию не порадовал. Вскоре после визита приставов работодатель выплатил долг перед своими работниками в полном объеме, — объяснили в пресс-службе.

Большую часть средств судебные приставы взыскали с работодателей за три месяца этого года. За этот период сотрудники ведомства помогли татарстанцам получить заработные платы на общую сумму 32,5 млн рублей. Это вдвое больше взысканной суммы за аналогичный период 2022 года.

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Айрат Назипов