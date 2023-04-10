С начала года судебные приставы Татарстана взыскали долги по зарплате на сумму более 32 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За 3 месяца этого года судебные приставы помогли гражданам получить заработные платы на общую сумму 32,5 млн рублей, которые работодатель своевременно не выплатил. Это вдвое больше взысканной суммы за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану, с начала года в их структурных подразделениях находилось 1 986 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму долга более 100 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Судебные приставы Татарстана за первые два месяца 2023 года взыскали с водителей за нарушение ПДД штрафы на сумму 102 млн рублей. За 2022 год судебные приставы наложили в Татарстане 11 359 арестов. Это почти на 2,5 тысячи больше, чем в предыдущем году, когда их количество составило 8 878.

Также за этот промежуток времени они арестовали у должников по налогам имущество на 99 млн рублей — вынесли 322 постановления об аресте имущества должников по налоговым платежам. В марте сообщалось, что было арестовано 80 автомобилей на сумму 38 млн рублей, 37 объектов недвижимости стоимостью 37 млн рублей.

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Айрат Назипов