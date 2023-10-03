В «Роснано» предупредили о риске появления признаков банкротства

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Корпорация «Роснано» предупредила о рисках появления признаков банкротства. Информация опубликована в отчете госкомпании за первое полугодие 2023 года.

— В случае непринятия акционером АО «Роснано» решений о нормализации (финансовой) бухгалтерской отчетности и предоставлении (восстановлении) ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе в условиях бюджетных и иных нормативных ограничений, высока вероятность возникновения признаков банкротства Эмитента, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», — гласит документ.

В документе сказано, что по состоянию на 30 июня объем требований кредиторов значительно превышает стоимость активов корпорации. В этих условиях «Роснано» не сможет погасить долговые обязательства в полном объеме до конца года, говорится в отчете.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Месяц назад президент России Владимир Путин высказался об Анатолии Чубайсе, заявив, что «он удрал» и теперь в «Роснано» идут сложные процессы, там «большая финансовая дыра». Бывший руководитель корпорации не захотел комментировать высказывания главы государства.

В декабре 2020 года Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем. До этого он занимал пост гендиректора «Роснано». После начала спецоперации бывший глава компании покинул Россию.



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Айрат Назипов