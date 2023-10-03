«Рубин» вылетел из Кубка России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

ФК «Рубин» не сможет пройти в следующий этап Кубка России. Казанская команда потеряла теоретические шансы на выход в путь «регионов» после победы «Локомотива» над «Ростовом».

Московская команда обыграла подопечных Валерия Карпина со счетом 3:1. Благодаря этой победе «железнодорожники» возглавили турнирную таблицу, набрав 10 очков. «Урал» и «Ростов» заработали по 8 очков. Казанский клуб имеет в активе 4 очка.

Последний матч в турнире «Рубин» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» 1 ноября. Для игроков Рашида Рахимова этот матч не будет иметь турнирного значения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня «Рубин» проиграл «Уралу» в матче 5-го тура группы В пути «РПЛ» Фонбет Кубка России. Матч завершился со счетом 2:0 (1:0). «Урал» открыл счет на 40-й минуте. С передачи Эрика Бикфалви отличился Андрей Егорычев. Уже во втором тайме румынский легионер снова заработал результативный балл, удвоив преимущество хозяев.

После матча главный тренер казанского «Рубина» раскритиковал действия своей команды в эпизодах с пропущенными мячами в матче с «Уралом». Наставник считает, что футболисты должны были действовать по-другому.



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Айрат Назипов