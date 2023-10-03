Новости общества

19:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На повышение квалификации глав сельских поселений Татарстана направят 6,3 млн рублей

18:10, 03.10.2023
На повышение квалификации глав сельских поселений Татарстана направят 6,3 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из бюджета Татарстана выделят 6,3 млн рублей на оказание услуг по повышению квалификации глав сельских поселений. Как выяснило «Реальное время», их обучат современным подходам к управлению сельскими поселениями.

Обучение происходит в здании КФУ. Программа стартовала еще 18 сентября и завершится 1 декабря.

Всего на курсы записаны 270 человек. Объем программы — 36 академических часов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как подсчитало «Реальное время», за год программа подорожала почти на 800 тысяч рублей. В прошлом году на аналогичные цели из бюджета республики выделяли 5,5 млн рублей. Тогда на обучение отправили 300 глав поселений.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
ОбществоОбразованиеЭкономикаБюджет Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также