На повышение квалификации глав сельских поселений Татарстана направят 6,3 млн рублей

Из бюджета Татарстана выделят 6,3 млн рублей на оказание услуг по повышению квалификации глав сельских поселений. Как выяснило «Реальное время», их обучат современным подходам к управлению сельскими поселениями.

Обучение происходит в здании КФУ. Программа стартовала еще 18 сентября и завершится 1 декабря.

Всего на курсы записаны 270 человек. Объем программы — 36 академических часов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как подсчитало «Реальное время», за год программа подорожала почти на 800 тысяч рублей. В прошлом году на аналогичные цели из бюджета республики выделяли 5,5 млн рублей. Тогда на обучение отправили 300 глав поселений.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов