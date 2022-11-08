Глав сельских поселений Татарстана обучат современным подходам к управлению
В Татарстане главы сельских поселений пройдут программу повышения квалификации, выяснило «Реальное время». Их обучат современным подходам к управлению сельскими поселениями.
Обучение на базе Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета пройдут 300 глав сельских поселений. Занятия стартовали в сентябре и продлятся до конца ноября. Объем программы — 40 академических часов.
Потратить на программу повышения квалификации планируют почти 5,5 миллиона рублей. Такую сумму готовы выделить из бюджета Татарстана.
Четыре года назад главы сельский поселений Татарстана прошли курсы повышения квалификации по актуальным вопросам их деятельности. На это потратили около 5 миллионов рублей.
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