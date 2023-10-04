Эксперты рассказали о причинах нервного тика

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глаз может дергаться из-за эмоционального перенапряжения и недосыпа. Об этом сообщили невролог Галина Чудинская и офтальмолог Татьяна Шилова.

— Обычно происходит подергивание нижнего века, иногда верхнего — это называется доброкачественной миокимией, то есть непроизвольное сокращение мышц глаза. Носит чисто невротический характер и, соответственно, связано с эмоциональным перенапряжением. Круговая мышца глаза не может полностью расслабиться и возникает это подергивание, — цитирует Чудинскую «Газета.Ru».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Шилова пояснила, что нервный тик может объяснятся ношением неподходящих очков или контактных линз. Кроме того, причиной подергивания глаза могут быть чрезмерное употребление кофе или алкоголя, а также дефицит микроэлементов.

Для решения проблемы офтальмолог советовала медитации, йогу, времяпрепровождение на свежем воздухе. Большое значение имеет сбалансированное питание.

— Как правило, подергивание глаза проходит само собой и не требует активных медицинских вмешательств. Но если симптомы сохраняются или усиливаются, то, конечно, необходима консультация офтальмолога. Если нет глазной причины, то в этом случае поможет невролог, — предупредила Шилова.

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Галия Гарифуллина