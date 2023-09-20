«Рубин» проиграл «Ростову» по пенальти в матче Кубка России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский «Рубин» на своем поле уступил «Ростову» в матче 4-го тура группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды не выявили победителя в основное время.

Счет в матче открыл защитник ростовчан Герман Игнатов, который отличился на 29-й минуте. Равновесие в счете казанцы восстановили во втором тайме. На 49-й минуте Марат Апшацев замкнул передачу Николы Чумича.

После завершения основного времени матча футболистов ждала серия пенальти. В ней удача оказалась на стороне «Ростова» — 2:4.

Для подопечных Рашида Рахимова это третье поражение в нынешнем розыгрыше. В прошлом поединке «красно-зеленые» переиграли на своем поле «Урал» со счетом 2:1. До этого казанский клуб терпел неудачу. В первой игре «Рубин» проиграл на выезде «Ростову», а во второй — «Локомотиву» со счетом 0:1.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов