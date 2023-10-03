После падения детей из окна ульяновской школы возбуждено уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Ульяновске следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 (халатность) и ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК России после падения детей из окна второго этажа школы №64. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ульяновской области.

Происшествие случилось 2 октября — в школе из-за технического сбоя сработала экстренная система оповещения. После этого трое детей выпрыгнули из окна учреждения и получили травмы. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие случившемуся. В отношении детей принимаются меры психологической реабилитации. Планируется оценить действия ответственных за обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся и за обслуживание систем безопасности в школе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил руководству министерства здравоохранения взять лечение детей под контроль, а органам соцзащиты оказать помощь. Администрации города поручено провести проверку случившегося, выяснить причины, установить виновных и привлечь их к ответственности.

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Айрат Назипов