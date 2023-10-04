В Казани спрос на вторичное жилье за год вырос на 46%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам III квартала 2023 года в Казани спрос на жилье в старом фонде увеличился на 23%. Предложение в этом сегменте сократилось на 7%, подсчитали в «Авито Недвижимости».

По России спрос на вторичном рынке жилья за год стал выше на 15%. По сравнению со вторым кварталом 2023-го он увеличился на 11%. Больше всего интерес вырос в Брянске (+24%), Казани и Ульяновске (по +23%), Барнауле и Нижнем Новгороде (по +20%). За год спрос заметнее вырос в Симферополе (+73%) и Казани (+46%).

Предложение жилья на вторичном рынке по итогам III квартала этого сократилось в Москве (-15%), Челябинске и Омске (по -8%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке составила во втором квартале 2023 года 132 036 рублей. По сравнению с январе — мартом она уменьшилась на 4,6 тысячи, а по отношению к аналогичному периоду выросла на 7,5 тысячи, или на 6%.



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Галия Гарифуллина