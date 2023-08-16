Жилье на вторичном рынке Татарстана подорожало за год на 6%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке составила во втором квартале 2023 года 132 036 рублей. По сравнению с январе — мартом она уменьшилась на 4,6 тысячи, а по отношению к аналогичному периоду выросла на 7,5 тысячи, или на 6%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Средняя цена «квадрата» жилья низкого качества на вторичке в Татарстане в апреле — июне этого года составила 112 172 рубля. По сравнению со вторым кварталом 2022-го она увеличилась на 8%, или почти на 8,4 тысячи.

Один квадратный метр квартиры среднего качества в апреле — июне 2023 года стоил 123 573 рубля. Он подорожал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,1%, или на 13,3 тысячи.

«Квадрат» квартиры улучшенного качества на вторичном рынке Татарстана стоил в среднем 157 781 рубль. Стоимость по сравнению со вторым кварталом прошлого года выросла на 7,7%, или почти на 11,3 тысячи.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Средняя цена квадратного метра элитного жилья на вторичном рынке достигла 227 482 рублей, следует из данных Татарстанстата. Она снизилась по сравнению с апрелем — июнем прошлого года почти на 1,5%, или на 3,4 тысячи.

Напомним, Татарстан стал единственным регионом Приволжского федерального округа, где во втором квартале 2023 года подешевело жилье на вторичном рынке. Цены снизились относительно января — марта этого года (-3,4%) и последнего квартала 2022-го (-0,1%).



В первом квартале 2023 года один квадратный метр жилья на вторичном рынке Татарстана обходился в 113 037 рублей, среднего качества — в 128 173 рубля. «Квадрат» в квартире «улучшенной планировки» стоил 163 078 рублей, а в элитной — 218 681 рубль.

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Татьяна Демина