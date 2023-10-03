Татарстанцев предупредили о тумане и сильном ветре 4 октября

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане, в том числе и в Казани, в среду, 4 октября, прогнозируется ухудшение погоды — туман и сильный юго-западный ветер порывами до 15—18 м/с. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу, туман возможен завтра ночью и утром. При нем видимость ухудшится до 500 метров и менее.



Напомним, туман в Татарстане ожидался ночью и утром 3 октября. Местами также возможна гроза.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе возможны дожди. Днем температуры воздуха не превысят +19 градусов. По ночам они могут опускаться до +2°С.



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Татьяна Демина