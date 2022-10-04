Нобелевскую премию по физике присудили за исследования в области квантовой механики

Нобелевской премии по физике удостоились три ученых — Алан Аспет (Франция), Джон Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия) за исследования в области квантовой механики.

Премию присудили за «эксперименты с запутанными фотонами, выявление нарушения в неравенстве Белла», а также новаторство в сфере квантовой информатики, сообщается на сайте комитета.

— Алан Аспет, Джон Клаузер и Антон Цайлингер провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже когда они разделены. Их результаты расчистили путь для новых технологий, основанных на квантовой информации, — отмечается в сообщении.

Вчера Нобелевскую премию — 2022 по физиологии и медицине присудили шведскому ученому Сванте Паабо. Он удостоился ее «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».

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Татьяна Леухина