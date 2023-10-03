В Татарстане проживает более 130 тысяч человек в возрасте 80 лет и старше

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день проживает более 130 тысяч человек в возрасте 80 лет и старше. Об этом сообщил Управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования по республике Эдуард Вафин на брифинге в Кабмине.

— У нас в республике более 130 тысяч граждан достигли 80-летнего юбилея, — заявил он, рассказывая о том, что у этой категории жителей есть право на надбавку к пенсии.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Татарстане насчитывается почти 967 тысяч жителей старше трудоспособного возраста. На них приходится 24,2% от общей численности населения.



В республике насчитывается 208 долгожителей — граждан в возрасте 100 лет и старше. Большая их часть — 187 — женщины. Мужчин среди этой категории всего 21.



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Татьяна Демина