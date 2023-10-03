«Татарский обед» за год подорожал на 4%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Татарский обед» — куриный суп с домашней лапшой, эчпочмаки, яблочный пирог «по-татарски» и черный чай с молоком — подорожал за год на 4% при годовой инфляции в августе 2023 года в 4,3%. Таковы подсчеты Отделения — Нацбанка Татарстана Волго-Вятского ГУ Банка России.

Динамика цен на продукты для токмача в республике сложилась по-разному. Например, мясо кур, которое используют для приготовления бульона, подорожало, так как из-за ослабления рубля выросли затраты птицефабрик на зарубежные кормовые добавки и оборудование. Мука, которая нужна для изготовления лапши, подешевела на 15%, чему способствовал рекордный урожай зерна в 2022 году и увеличение объемов ее производства.



Говядина, на которую приходится наибольшая доля в затратах на приготовление эчпочмака, за год в Татарстане подорожала. Эксперты объясняют рост цен увеличением затрат животноводов на обслуживание оборудования и закупку составляющих кормов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 10% за год в республики подорожали яблоки, необходимые для приготовления пирога с яблоками «по-татарски». Это, в частности, связано с удорожанием импортных поставок.

Дешевле, чем в 2022 году, в этом году в Татарстане оказались молоко, сметана и сливочное масло. Это объясняется увеличением объемов производства и переработки молока в регионе.

Для расчетов использовались данные Росстата за август 2022 и 2023 годов по средним ценам и ИПЦ по таким продуктам, как: куры охлажденные, картофель, морковь, лук, говядина бескостная, сливочное масло, мука, питьевое цельное пастеризованное молоко более 3,2% жирности, яйца, сахар, яблоки, сметана, печенье и черный байховый чай. За основу взяли рецепты блюд по книге Юнуса Ахметзянова «Татар халык ашлары» («Татарские блюда») 1969 года выпуска.

Напомним, продукты питания в Татарстане в августе 2023 года подорожали в годовом выражении на 3,03%. По отношению в концу прошлого года цены выросли на 2,5%. В месячном выражении зафиксировали дефляцию в 0,19%.



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Татьяна Демина