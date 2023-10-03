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ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами

07:09, 03.10.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Украинские войска обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор региона.

По предварительной информации пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозпостроек. Обследование поселка продолжается.

Напомним, в прошлом месяце в приграничном районе Брянской области была пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы.

В конце августа в области также разгромили диверсионную группу из сотрудников Службы безопасности Украины Главного управления разведки и Службы специальных операций. Они планировали устроить в России серию терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

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Максим Кокунин
Происшествия

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