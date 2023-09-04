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В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

22:01, 04.09.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В приграничном районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства, — написал он.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В конце августа в области разгромили диверсионную группу из сотрудников Службы безопасности Украины Главного управления разведки и Службы специальных операций. Они планировали устроить в России серию терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Силовикам удалось задержать пятерых диверсантов. Еще трое получили ранения, двое ликвидированы.

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Айрат Назипов
Происшествия

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