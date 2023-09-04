В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
В приграничном районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства, — написал он.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
В конце августа в области разгромили диверсионную группу из сотрудников Службы безопасности Украины Главного управления разведки и Службы специальных операций. Они планировали устроить в России серию терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Силовикам удалось задержать пятерых диверсантов. Еще трое получили ранения, двое ликвидированы.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым