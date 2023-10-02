Госслужащим и бюджетникам подняли зарплату на 5,5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился повысить зарплату госслужащим и бюджетникам на 5,5%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении сказано, что зарплату поднимут работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Также это касается работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Документ официально вступил в силу.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По данным СМИ, российские власти намерены отказаться от индексации зарплат федеральных госслужащих в 2024 году. В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующий год и плановый период 2025 и 2026 годов сказано, что в соответствии с решениями, принятыми правительством, «индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в будущем году не осуществляется».

Решение не коснется индексации зарплат работников организаций бюджетной сферы. В следующем году 1 октября их оклады увеличат на прогнозный уровень инфляции 2024 года, то есть на 4,5%. Продолжится и индексация зарплат бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.

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Айрат Назипов