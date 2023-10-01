Власти Армении расселили более 47,3 тысячи переселенцев из Карабаха

Власти Армении предоставили жилье более чем 47,3 тысячам переселенцев из Нагорного Карабаха, сообщила в воскресенье пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.



В Армению из Карабаха прибыли 100,4 тысячи переехавших. Регистрацию прошли 84,9 тысячи человек. В Армению из Карабаха въехало 21,1 тысячи транспортных средств.

По сравнению с предыдущими днями поток переселенцев уменьшился. С вечера субботы в Армению въехали всего три человека, сообщает «РИА Новости».

Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад. После вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992—1994 годов он существовал как непризнанная республика. В конце сентября власти объявили о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

По данным властей Армении на 30 сентября, в Армению из Карабаха переехали более 100 тысяч человек из 120 тысяч жителей, проживавших там до последнего обострения.

Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах впервые за 30 лет. Миссия утром проехала через Агдам в направлении Ханкенди (Степанакерт) в Карабахском регионе.

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Маргарита Головатенко