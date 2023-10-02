Норвегия ввела новые санкции против России

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Норвегия ввела новые санкции против России, присоединившись к представленному ранее 11-му пакету санкций ЕС в отношении Москвы. Заявление опубликовано на сайте норвежского МИД.

Ограничения предусматривают запрет на транзит через российскую территорию товаров и технологий, которые, по мнению властей Норвегии, могут повлиять на рост российского военного и технологического потенциала либо помочь развитию ее оборонного сектора.

Еще рестрикции будут касаться продукции авиационной и космической отраслей, предметов роскоши, а также некоторых видов железа и стали.

Год назад Норвегия приняла пакет санкций в отношении России, в который включила 30 граждан и семь организаций. Власти страны объяснили, что рестрикциям подверглись, в частности, организаторы референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях.

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Айрат Назипов