Норвегия ввела новые санкции против 30 российских чиновников и 7 организаций

Норвегия приняла новый пакет санкций в отношении России, куда включила 30 граждан и семь организаций, пишет ТАСС.

— Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников, — сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

В норвежском Кабмине отметили, что рестрикциям подверглись, в частности, организаторы референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях.

Фото: ru.wikipedia.org

Также в этом месяце свой санкционный список расширила Канада, добавив в него еще 34 физических лица и одно юрлицо из России. Среди них: актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов и Николай Чиндяйкин; и. о. директора канала ТНТ Тина Канделаки; спортивный комментатор и советник гендиректора телеканала «Россия» Дмитрий Губерниев и др.



Напомним, в начале марта российское правительство утвердило список недружественных стран. В него в том числе вошла и Норвегия. Кроме нее, там же находятся: Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.



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Максим Кокунин