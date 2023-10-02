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Челнинский «КАМАЗ» уступил «Родине» в Москве

18:06, 02.10.2023
Челнинский «КАМАЗ» уступил «Родине» в Москве
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЕЛБЕТ — Первая лига/vk.com

Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов уступил в гостях московской «Родине» в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги. Хозяева добились минимальной победы над татарстанским клубом.

Единственный мяч в игре на 62-й минуте игры забил игрок «Родины» Владислав Самко. Матч закончился со счетом 1:0.

Следующую игру футболисты «КАМАЗа» проведут в Астрахани против ФК «Волгарь». Встреча состоится 8 октября.

скриншот realnoevremya.ru из видео МЕЛБЕТ — Первая лига/vk.com

В предыдущей игре татарстанцы обыграли на своем поле московское «Торпедо». Единственный мяч в автозаводском дерби забил нападающий челнинской команды Григорий Борисенко.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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