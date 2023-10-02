Челнинский «КАМАЗ» уступил «Родине» в Москве
Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов уступил в гостях московской «Родине» в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги. Хозяева добились минимальной победы над татарстанским клубом.
Единственный мяч в игре на 62-й минуте игры забил игрок «Родины» Владислав Самко. Матч закончился со счетом 1:0.
Следующую игру футболисты «КАМАЗа» проведут в Астрахани против ФК «Волгарь». Встреча состоится 8 октября.
В предыдущей игре татарстанцы обыграли на своем поле московское «Торпедо». Единственный мяч в автозаводском дерби забил нападающий челнинской команды Григорий Борисенко.
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