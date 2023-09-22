«КАМАЗ» победил на своем поле московское «Торпедо»
Челнинский ФК «КАМАЗ» обыграл в домашнем матче 11-го тура Мелбет Первой лиги московское «Торпедо». Хозяева добились минимальной победы над соперником.
Единственный мяч в автозаводском дерби забил нападающий татарстанской команды Григорий Борисенко. Он открыл счет в матче на 77-й минуте игры.
Благодаря этой победе, челнинский клуб поднялся на 7-е место в турнирной таблице. Они набрали 16 очков.
В предыдущей игре «КАМАЗ» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» (0:1). А до этого сыграл вничью с «Соколом». Игра, проходившая в Саратове, завершилась со счетом 1:1.
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