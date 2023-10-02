Чемпионат России по плаванию на длинной воде в 2024 году проведут в Казани

Чемпионат России по плаванию на длинной воде в 2024 году планируется провести в Казани. В планах провести турнир с 14 по 19 апреля, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Всероссийскую федерацию плавания.

Чемпионат России по плаванию на открытой воде пройдет в Ростове‑на‑Дону с 12 по 14 июня. Чемпионат страны на короткой воде планируется провести в Санкт‑Петербурге с 21 по 26 ноября.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, через 9 месяцев Казань примет Игры БРИКС — самое глобальное предолимпийское спортивное событие в России в 2024 году. Игры пройдут с 12 по 23 июня. Плавательный турнир в рамках игр пройдет с 19 по 21 июня.

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Айрат Назипов