Татарстан занял 1-е место в ПФО по количеству ночевок в коллективных средствах размещения

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По итогам января — августа 2023 года число ночевок в коллективных средствах размещения Татарстана составило 6 243 573. По этому показателю республика заняла первое место среди регионов Приволжского федерального округа, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

На втором месте Башкортостан — 4 028 625 ночевок. В топ-5 также вошли Нижегородская область (3 634 870), Самарская область (3 480 306) и Пермский край (2 280 911).

В целом число ночевок в коллективных средствах размещения Приволжского федерального округа за январь — август 2023 года составило 29 791 651. На Татарстан пришелся 21% от их общего количества.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в Татарстане за январь — август 2023 года услугами коллективных средств размещения воспользовались 1 761 832 человека. Это на 31,2 тысячи клиентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина