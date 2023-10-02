Казанский зооботанический сад перешел на осенний режим работы

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Казанский зооботанический сад перешел на осенний режим работы. Теперь наблюдать за животными и птицами можно с 08.30 до 17.00, рассказали в учреждении.

Также в этом месяце традиционно до весны закроется историческая часть зооботсада. По этому поводу 29 октября на территории учреждения пройдет тематическое мероприятие.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, вчера днем на входе в Казанский зооботсад образовалась огромная очередь. Причиной тому стало то, что 1 октября празднуется Международный день пожилого человека. По устоявшейся традиции в этот день пенсионеры могут посетить учреждение бесплатно.

В сентябре в новую часть казанского зооботсада «Африка. Река Замбези» привезли слона Филимона. Некоторое время он проходил адаптацию.



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Максим Кокунин