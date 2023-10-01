Огромная очередь образовалась в казанский зооботсад

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Казанский зооботсад образовалась огромная очередь, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

1 октября празднуется Международный день пожилого человека. По устоявшейся традиции 1 и 2 октября пенсионеры могут прогуляться по территориям Казанского зооботсада без оплаты.

Основная масса посетителей сегодня — люди пенсионного возраста и дети.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В сентябре в новую часть казанского зооботсада «Африка. Река Замбези» привезли слона Филимона. Некоторое время он проходил адаптацию.



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Маргарита Головатенко