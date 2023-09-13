В казанском зооботсаду раскрыли причину нелюдимости слона

Многие посетители казанского зооботсада «Африка. Река Замбези» надеются увидеть слона Филимона, но не всем это удается. О причинах скрытности животного рассказали сотрудники учреждения.

Пока Филимон проходит период адаптации. Ему доступна огромная территория, в том числе стойла, где он может отдохнуть от посетителей.

— После адаптации он будет находиться в основном в открытых вольерах, — цитирует ГТРК «Татарстан» заведующего Аделя Канибаева.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Специалисты предполагают, что чувствовать себя комфортнее и активнее идти на контакт Филимон будет уже через месяц.

Слона привезли в новую часть казанского зооботсада «Африка. Река Замбези» неделю назад. Переезд Филимона из Московского зоопарка готовился в течение полутора лет. Большая часть времени ушла на знакомство казанских зоологов с животным и создание комфортного транспортного контейнера, в котором слон весом более 2,5 тонны и ростом 2,25 м мог двигаться и чувствовать себя спокойно.

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Галия Гарифуллина