Татарстан занял 42-е место в рейтинге российских регионов по доступности ипотеки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан занял 42-ое место в рейтинге российских регионов по доступности ипотеки, об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».

В августе 2023 года доля семей в республике, которые могут купить квартиру в ипотеку, составила 27,3% — это на 4,5% больше, чем год назад (22,8%).

Доступность ипотеки за прошедший год выросла в 78 российских регионах, и только в пяти она пошла на спад. В целом по России доля семей с официальными трудовыми доходами, которые могут позволить себе ипотеку (по состоянию на август 2023 года), находится на уровне 27,8%.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ. Там доля семей, которая может купить квартиру в ипотеку, составила 65%. На втором месте Магаданская область (63,2%), на третьем — Чукотский автономный округ (58%).

Москва в рейтинге оказалась на на 50 месте с показателем в 26,1%, а Санкт-Петербург на 25-ом (30,8%).

На последний местах расположились Севастополь (9,3%), Карачаево-Черкесская республика (8,7%) и Дагестан (8,6%).

С начала октября Банк России повысит надбавки по ипотеке до запретительного уровня. Они увеличатся с 1,5 до 9 по займам с первоначальным взносом ниже 10%. Надбавки составят от 1 до 4 по ипотеке, первоначальный взнос на которую составляет от 15 до 20%, от 1 до 3 — по займам со взносом от 20 до 30% и долговой нагрузкой заемщика от 50%.



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Илина Хакимова