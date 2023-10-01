Двуфакторную аутентификацию подключил каждый третий пользователь «Госуслуг»

Двухфакторную аутентификацию на портале «Госуслуг» подключил каждый третий пользователь — более 35 миллионов человек, сообщили в Минцифры.



В Минцифры отметили, что дополнительное подтверждение входа позволит повысить безопасность аккаунтов и усилить защиту персональных данных.

На «Госуслугах» стало обязательным подключение двухфакторной аутентификации с 1 октября. Теперь пользователи могут зайти на портал только с ее подключением.



При двухфакторной аутентификации у пользователя при входе запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение, которое можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ. В последнем случае устанавливается специальное приложение для работы с одноразовыми кодами.

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Маргарита Головатенко